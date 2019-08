NVWA en FAVV overleggen over pootgoedfraude

De NVWA overlegt met de Belgische fytosanitaire autoriteit FAVV over de aanpak van pootgoedfraude.

Maar landbouwminister Carola Schouten ziet geen aanleiding de aanpak van dergelijke fraudezaken beter af te stemmen met andere landen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Illegaal pootgoed verkocht

Handelsbedrijf Zeeland Trade verkocht dit voorjaar illegaal pootgoed aan Belgische aardappeltelers. Dit pootgoed is ook uitgeplant op 17,5 hectare in Nederland, verdeeld over 2 percelen. De FAVV liet alle illegale pootgoed in België oprooien. De Nederlandse NVWA laat de 2 percelen in Nederland uitgroeien, waarbij extra controles worden gedaan op ziekten. De NVWA schat het fytosanitaire risico laag in, schrijft Schouten.

Op kosten van de gemeenschap worden die aardappelen extra onderzocht. Ik vind dat onbegrijpelijk

Directeur Gerard Staring van Breeders Trust, de organisatie die toeziet op naleving van het kwekersrecht, vindt dat de Nederlandse overheid zo een louche handelaar de hand boven het hoofd houdt. “Op kosten van de gemeenschap worden die aardappelen extra onderzocht. Ik vind dat onbegrijpelijk. Daarom vind ik het positief dat de NVWA en de FAVV hierover gaan overleggen. Er moet voorkomen worden dat landen fraude verschillend aanpakken.”

Kamervragen

Naar aanleiding van de fraude zijn Kamervragen gesteld door Jaco Geurts en Maurits von Martels (beide CDA). Schouten schrijft in de brief ook dat het onderzoek door de NVWA nog gaande is. Ook de keuringsdienst NAK en de FAVV zijn bij dit onderzoek betrokken. Daarnaast voert de NVWA overleg met het Openbaar Ministerie of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. Staring: “Ik vind het positief dat serieus wordt gekeken naar een strafrechtelijk onderzoek naar de fraude.”

Schouten ziet in de pootgoedfraude geen aanleiding om de plantaardige keuringsdiensten meer bevoegdheden te geven om straffen op te leggen. “Ze hebben voldoende bestuursrechtelijke bevoegdheden. Daarnaast kunnen ze op grond van de Landbouwkwaliteitswet tuchtrechtelijke maatregelen nemen en strafrechtelijk handhaven.”