Later in de week verhoogde kans op phytophthora

Het is rustig wat betreft phytophthora, meldt de adviesmodule van Dacom. Ondanks kleine buitjes is er geen infectiekans. Het gewas droogt snel op.

Later deze week voorspelt het weerbericht meer buien en neemt de kans op phytophthora toe. Cor Rijzebol, seneior technical expert van Dacom Farm Intelligence adviseert telers hun gewassen goed in de gaten te houden.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Risico op Phytophthora infestans in week 32. - Afbeelding: Dacom

Let op spuitintervallen

Volgens Paul Hooijman, teeltadviseur bij adviesbureau Delphy, is er weinig actieve phytophthora aanwezig. Toch adviseert hij telers, zeker in Flevoland, het wekelijkse spuitschema vast te houden. Buiten Flevoland, zeker wanneer het aardappelloof al op zijn retour is, kan het spuitinterval wel enkele dagen ruimer.

Wees alert op doorwas

Hooijman waarschuwt telers ook attent te zijn op doorwas. Daardoor kan nieuw fris blad gevormd worden, dat vatbaar is voor phytophthora. Als er veel potentiële infectiebronnen in de buurt zijn, kan de schimmel snel toeslaan bij een weersomslag.

Spuit middel tegen alternaria

Omdat de tijd voor alternaria ook is aangebroken, kan volgens Hooijman het best een mancozeb-houdend phytophthoramiddel worden gespoten, of mancozeb worden toegevoegd aan een ander phytophthora-middel. Vul dit eens in de 2 weken aan met Narita. Geregeld lijken aardappelen aangetast door alternaria, maar dan zijn het ozonvlekken, bladverbrandingen of gebreksziekten. Laat bij twijfel een bladmonster analyseren door onderzoeksbureau HLB.