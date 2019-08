Harrysfarm: Ramos-opbrengst 49 ton per hectare

Uit de eerste proefrooiing van akkerbouwer Harry Schreuder van Harrysfarm in Swifterbant (Fl.) gehouden op 19 augustus blijkt dat de hectareopbrengst van Ramos uitkomt op 49 ton netto.

Op 2 verschillende plekken (2 maal 3 meter) in het perceel in de Flevopolder zijn proefrooiingen gedaan. De netto-opbrengst is tot stand gekomen met aftrek van 15% van de bruto-opbrengst. Schreuder: “De aardappelen zijn niet beregend en er zit geen doorwas in. Dat vind ik wel opvallend. Het aantal kilo’s vallen mij mee. Ik had de opbrengst van Ramos lager verwacht door de hittegolf eerder deze zomer.” De hectareopbrengst is vergelijkbaar met de opbrengst in 2016.

Harde wind

Het gewas heeft wel wat geleden van de harde wind van een week geleden. Hier en daar is het loof plat gewaaid. Het is afwachten of het de komende week bijgroeit. Iets wat Schreuder wel verwacht. Er zit best wat tal onder de plant; zo’n 12 knollen of meer. Qua grofte moet er nog wel wat bijgroeien. Deze week komt 70% van de aardappelen boven de 50 mm. Er zitten wat kleinere aardappelen bij, waardoor Schreuder verwacht dat aan het eind van de rit 90-95% van de Ramos-aardappelen boven 50 mm uitkomt.

Goede tussenstand

Schreuder is blij met de tussenstand van de 10 hectare die hij teelt. Ramos is een ras dat wel flink wat kilo’s kan halen. Als je het ras vergelijkt met het ras Innovator, welke meestal een lagere opbrengst heeft, dan staat Ramos er nu prima bij. Innovators zitten in een ander marktsegment met een hogere prijs, waardoor Ramos meer kilo’s nodig heeft om hetzelfde uitbetaald te krijgen.

Het onderwatergewicht heeft Schreuder deze keer niet gemeten, omdat hij daar toch niet op kan sturen. De verwachting is dat het onderwatergewicht dit seizoen hoog uitkomt.