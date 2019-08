HZPC: in 20 jaar 2 keer zo groot

HZPC bestaat 20 jaar. Het bedrijf is in die jaren sterk gegroeid en internationaler geworden. Daarom wordt het beeldmerk aangepast.

Aardappelhandelsbedrijf HZPC is in 1999 ontstaan uit een fusie van het particuliere pootaardappelbedrijf Hettema en de Friese coöperatie ZPC (Zaai- en Pootgoed Coöperatie). In 20 jaar werd het bedrijf bijna 2 keer zo groot. In het eerste boekjaar 1999/2000 werd een omzet gehaald van € 168 miljoen. De laatste 2 boekjaren ligt dat boven de € 300 miljoen.

In diezelfde periode steeg de brutomarge van nog geen € 30 miljoen naar ruim € 55 miljoen. De brutomarge is het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs en geeft aan hoe efficiënt een handelsbedrijf is.

Nieuw logo en nieuwe slogan voor HZPC

Wat niet is veranderd in die tijd, is het logo en de slogan waarmee HZPC de pootaardappelen in de markt zet. Na 20 jaar is het tijd voor wat nieuws, zegt Patrick Overwijk, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij HZPC. “HZPC is hard gegroeid en we zijn steeds internationaler geworden. Het beeldmerk is belangrijk voor ons. Het is ons kwaliteitskenmerk dat zichtbaar is op alle jutezakken en big bags waar onze pootaardappelen in zitten. Ons oude logo en slogan sluiten niet aan bij het internationale karakter dat HZPC inmiddels heeft.”

De oude slogan luidde: Growing with our potatoes (groei met onze aardappelen). Dat wordt veranderd in: Keeps you growing (je blijft groeien).

Het oude logo (links) en het nieuwe.

Geen verwijzing naar aardappel

HZPC heeft het logo en de slogan vandaag gepresenteerd. HZPC vindt het niet nodig om in de slogan nog langer te verwijzen naar de aardappel. Overwijk: “Iedereen associeert HZPC met de aardappel. Dat hoeven we niet in de tekst te benadrukken. In het beeldmerk laten we de aardappel wel terug komen via de aardappelruggen die over de aardbol lopen.”

De verandering is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek onder telers en afnemers van pootaardappelen, zegt Overwijk. “Daaruit bleek dat zij HZPC associëren met innovatie, kennis delen en partnership (samenwerking). Dat brengen we tot uiting in het nieuwe beeldmerk en slogan.”