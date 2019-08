Groeiseizoen aardappelen vooralsnog kopie van 2016

Groeiseizoen 2019 is wat betreft opbrengst en onderwatergewicht vooralsnog een kopie van groeiseizoen 2016.

Dat blijkt uit de derde proefrooiing van aardappelverwerker Aviko Potato. De opbrengstcurve van 2019 volgt exact de groeicurve van 2016. Net als toen ligt de gemiddelde opbrengst over de 4 rassen Agria, Fontane, Innovator en Victoria op 43 ton per hectare.

5 ton aardappelen per hectare erbij in week 32

Volgens Wiert Wiertsema, agronoom bij Aviko Potato, heeft de groei een bepaalde lijn ingezet, en die zet door. De groei ligt in lijn der verwachting. De gewasstand van de bemonsterde percelen is namelijk gemiddeld, en daar hoort een gemiddelde groei bij. In vrijwel elk jaar groeit er in week 32 zo’n 5 ton aardappelen per hectare bij.

Alleen in 2017 was de aanwas in week 32 groter, maar dat was ook een uitzonderlijk groeizaam jaar, aldus Wiertsema. Ook het onderwatergewicht volgt dezelfde lijn als groeiseizoen 2016. Dat ligt in week 32 al op 370 gram. In 2016 kwam die uiteindelijk uit op 400 gram, wat vrij hoog is.

Vlak verloop percentage 50 opwaarts

De enige bijzonderheid die Wiertsema opvalt, is het verhoudingsgewijs vlakke verloop van het percentage 50 opwaarts. Dat ligt nu op zo’n 70 procent. Dat is weliswaar in week 32 nog hoger dan in dezelfde week in 2015, 2016 en 2018, maar als de 2019-lijn dezelfde trend doorzet, dan stevent de sortering dit seizoen af op de fijnste sortering sinds 2014.

Wiertsema heeft hier op dit moment nog geen plausibele verklaring voor. “Het kan zijn dat bepaalde rassen of percelen veel tal hebben, met daardoor verhoudingsgewijs veel kleinere knollen, of dat op verdroogde percelen uit Oost-Nederland de monsters veel kriel geven, wat doorwerkt in de gemiddelde maatsortering. Al zou, als dat laatste het geval was, ook de opbrengststijging negatief beïnvloed worden, en dat is niet het geval.”