Groei uit de aardappelen door snelle afrijping

De aardappelen rijpen snel af door de derde hittegolf van het seizoen en de aanhoudende droogte. Hierdoor zit er nog maar weinig groei in het gewas.

Recent bemonsterde het Belgische aardappelproefcentrum PCA het ras Challenger en het resultaat is een gemiddelde opbrengst van 44 ton per hectare. In Vlaanderen 41 ton, in Wallonië 47 ton per hectare. Het gemiddelde ligt een fractie boven het 5-jarig gemiddelde van 43 ton per hectare.

De aardappelen hebben het zwaar door de hittegolf

De derde hittegolf van dit jaar leidt opnieuw tot groeiremming en nu ook tot versnelde afrijping. Dan is het dus oppassen geblazen voor afrijpingsziektes.

Akkerbouwer Harry Schreuder uit Swifterbant ziet dat de groei eruit is bij zijn aardappelen. Begin deze week deed hij de tweede proefrooiing in zijn Ramos-aardappelen. Hij ziet weinig verandering na de eerste monstername, die een opbrengst van 49,5 ton aangaf. Het onderwatergewicht is 373 gram. “Als er nog 5 ton bijkomt, vind ik het veel”, zegt Schreuder. “Het valt niet mee. De aardappelen hebben het zwaar door de hittegolf. De ruggen zijn gelukkig nog wel vochtig. Maar het blijven proefrooiingen, die zeggen nog niet alles.”

Enorme verschillen

De verschillen tussen de Challenger-percelen zijn enorm, stelt PCA; van 32 tot 63 ton per hectare. In droge jaren als deze komen problemen door bijvoorbeeld nauwe rotaties en structuurbederf extra duidelijk naar voren. Gemiddeld is 61% grover dan 50 millimeter, wat 16 ton grove aardappelen per hectare betekent. Doorwas komt beperkt voor. Het onderwatergewicht is gemiddeld 389 gram per 5 kilo.

Lagere opbrengst in Wallonië

Innovator levert in Wallonië bruto 33 ton per hectare, met een spreiding van 22 tot 40 ton. 70% is grover dan 50 millimeter, het onderwatergewicht is 378 gram. In de afgelopen vier jaar was de Innovator-opbrengst rond 20 augustus gemiddeld 40 ton. Dit seizoen lijkt de kilo-opbrengst dus een stuk lager uit te pakken in Wallonië. Bintje en Fontane blijven hier ook steken op 34 ton per hectare.