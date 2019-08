Graanprijzen naar laagste niveau in 2 jaar

De wereldmarktprijzen voor graan staan zwaar onder druk.

De prijsindexen van tarwe, gerst en mais staan op het laagste peil in ongeveer 2 jaar. Dat gaat voor de akkerbouwers een prijsdrukkend effect hebben op de uitbetaalprijzen voor de oogst van 2019.

Laagste tarwe-index sinds juni 2017

De International Grains Council (IGC) berekent iedere dag een prijsindex voor onder andere tarwe, mais, gerst en sojabonen. De indexen zijn gebaseerd op spotnoteringen verspreid over de wereld. Woensdag berekende de IGC een prijsindex van 169 punten voor tarwe (100 punten = prijspeil januari 2000). Dat is de laagste tarwe-index sinds juni 2017. De prijsindex van mais (164) en die van gerst (186) zijn de laagste sinds november 2017.

Graanproductie valt mee

De Rabobank noemt in een graanrapport een aantal oorzaken voor de prijsdruk. Het groeiseizoen verbeterde op een aantal plaatsen in de wereld, waardoor de productie meevalt. Zo was het aan het begin van het groeiseizoen droog in West-Europa, maar de Franse akkerbouwers hebben uiteindelijk de één na grootste tarweoogst van het land gehaald. En het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) schat de maisproductie in de VS veel hoger in dan aanvankelijk gedacht. De meevallende oogst wordt bevestigd door de resultaten van de Crop Tours in de VS, een rondgang langs de gewassen, melden de Rabo-analisten.

Sterke Amerikaanse dollar

Verder drukt de sterke Amerikaanse dollar op de prijsvorming, omdat alle graan op de wereldmarkt wordt afgerekend in dollars. Om dezelfde hoeveelheid graan te krijgen moet je dan meer eigen munten voor inzetten. Ook de enorme voorraden graan in de wereld drukken op de prijzen. De wereld heeft een recordhoeveelheid aan tarwe op voorraad liggen, goed om bijna 38% van het jaarverbruik te dekken. De wereld is ook goed voorzien van mais met een stocks-to-use-ratio van ruim 27%. Dat is de vierde hoogste stocks-to-use ratio ooit voor mais. Deze grote voorraden houden voorlopig druk op de graanprijzen.

Sojabonen

Voor sojabonen berekent de IGC een prijsindex van 177 punten. Dat is vergelijkbaar met die van de laatste 2 maanden. De sojaprijsindex stond voór juni 2018 lange tijd boven de 200 punten. Door het uitbreken van de handelsoorlog tussen de VS en China duikelde de prijsindex ver onder de 200 punten, met als dieptepunt een index van 158 punten in mei dit jaar. Dat was de laagste sojaprijs in 12 jaar.