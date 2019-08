Gemiddelde suikerproductie Belgische suikerbieten

De bieten in België produceerden de laatste 2 weken gemiddeld 155 kilo suiker per hectare per dag.

Dat is volgens het Belgische bieteninstituut KBIVB bijna gelijk aan de gemiddelde dagelijkse suikeropbrengst van de afgelopen 10 jaar in de eerste helft van augustus. Volgens het KBIVB zijn er echter grote regionale verschillen. Zelfs tussen percelen in een regio zitten soms grote verschillen.

Proefrooiingen Tiense Suiker

Het KBIVB publiceert op de website de resultaten van de proefrooiingen van Tiense Suiker. Daaruit blijkt dat de wortelopbrengst met 60,6 ton vrijwel op hetzelfde niveau zit als vorig jaar (-0,8%). Maar de suikeropbrengst is met bijna 9.900 kilo per hectare veel lager (-8,8%). Die lag vorig jaar rond half augustus op bijna 10,9 ton suiker per hectare, maar dat kwam vooral door het erg hoge suikergehalte. Dat was een gevolg van de droogte.

Meer blad

De bieten halen de achterstand op vorig jaar wel snel in. Bij de eerste proefrooiing op 29 juli lag de suikerproductie nog 13,5% achter op vorig jaar. De bieten hebben die achterstand voor de suikerproductie in 2 weken verkleind naar 8,8%. De bieten lopen de achterstand in omdat er meer blad aan zit. Vorig jaar hadden de bieten 30,4 ton blad per hectare. Nu is dat ruim 37 ton. Dat is 22% meer dan vorig jaar rond half augustus.