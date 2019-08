Gemiddelde hectareopbrengst bij pootgoed

De hectareopbrengsten van pootaardappelen vallen dit jaar ongeveer gemiddeld uit.

Vorig jaar lagen die ruim 15% onder het gemiddelde door de droogte. Dat zegt directeur Gerard Backx van handelshuis HZPC. “Dit is het algemene beeld, we hebben nog geen details van de opbrengsten.”

Oogst iets vroeger dan andere jaren

Volgens de keuringsdienst NAK is op 8.000 hectare pootaardappelen het loof vernietigd. De oogst valt niet bijzonder vroeg, zegt Backx. “Maar het is wel iets vroeger dan de laatste jaren. Iedereen heeft dit voorjaar tijdig kunnen poten en over het algemeen hebben we een goede gewasontwikkeling gezien. Telers moeten opletten dat er niet te veel bovenmaten worden geproduceerd. Dit is een dilemma omdat veel percelen nog lang niet aan het afsterven zijn. Ik kan nog niets zeggen over het percentage bovenmaat.”

Knolaantal redelijk tot goed

Het knolaantal is redelijk tot goed, zegt Backx. “Maar er zijn ook gebieden en rassen met een erg laag knolaantal of tweewassigheid en als gevolg daarvan meer bovenmaten.”

Kwaliteit lijkt goed

Directeur Jan van Hoogen van coöperatie Agrico verwacht ook hogere hectareopbrengsten dan vorig jaar. “Hoeveel weten we nog niet. De verschillen zijn weer groot. In het Zuidwesten ziet het er beter uit, in Oost-Nederland is het extreem droog. De oogst start 2 weken eerder dan vorig jaar, omdat het pootgoed door het mooie groeiseizoen eerder aan de maat is. De kwaliteit lijkt goed. Er is minder schurft dan vorig jaar. We zien geen doorwas in het pootgoed. Maar we maken ons wel zorgen over de nacontrole, omdat er veel primair virus is gevonden in de veldkeuring.”