Droogte teistert Duitse bieten

De suikerbieten in Duitsland staan er nog slechter voor dan vorig jaar.

Uit proefrooiingen van veredelingsbedrijf Strube blijkt dat de suikerproductie achter ligt ten opzichte van eind juli vorig jaar. Volgens Strube lijden de bieten enorm onder de langdurige droogte. De meeste proefrooiingen laten zien dat de suikerproductie per hectare zo’n 20% onder het meerjaarlijks gemiddelde zitten.

Grootste suikerproducent

Duitsland is verreweg de grootste suikerproducent in de EU. Een lage Duitse suikerproductie heeft een opdrijvend effect op de suikerprijs, en dus op de bietenprijs die de akkerbouwers in de rest van de EU ontvangen.

Strube start ieder jaar in week 31 (eind juli) met proefrooiingen in suikerbieten. Dat gebeurt dit jaar op 6 plaatsen verdeeld over het land. In Wetterau, in het midden van Duitsland, rooide Strube op 29 juli gemiddeld 40,7 ton bieten per hectare. Dat is 19% minder dan op 30 juli 2018 en 24% minder dan het meerjaarlijks gemiddelde. De suikerproductie blijft steken op 6,19 ton per hectare. Dat is 29% minder dan vorig jaar en 19% lager dan het meerjaarlijks gemiddelde.

Proefrooiing in Ochsenfurt

De proefrooiing in Ochsenfurt, ook in het midden van Duitsland, laat een vergelijkbaar beeld zien. De wortelopbrengst is 14% lager dan in 2018 en 23% onder het gemiddelde. De suikeropbrengst is 28% lager dan vorig jaar en 23% onder het gemiddelde.

Betere bieten in Zuid-Duitsland

De bieten in Straubing in Zuid-Duitsland staan er veel beter voor. Daar ligt de wortelopbrengst met 54,6 ton per hectare weliswaar iets onder die van vorig jaar (-2%) en het gemiddelde (-1%). Maar de suikerproductie ligt exact op het niveau van het meerjarig gemiddelde (8 ton). Volgens Strube komt dat omdat de bieten vroeg zijn gezaaid en in mei viel daar nog flink wat regen. Dat was in de rest van Duitsland veel minder. Vooral in het Noorden is het erg droog.

Neonicotinoïden

Strube merkt ook op dat het verbod op neonicotinoïden, dat dit jaar voor het eerst gold voor bietenzaad, geen grote problemen heeft veroorzaakt. Blijkbaar konden de telers met volveldsbespuitingen de insecten goed de baas blijven. “Met de bladtoepassing van insecticiden kunnen de bovengrondse insecten goed worden bestreden. In veel gevallen was dit niet nodig, omdat de vele nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes, zweefvliegen en gaasvliegen zeer effectief de bladluizen hebben bestreden”, schrijft Strube in een toelichting.