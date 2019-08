Conditie mais valt tegen in VS

De maisoogst lijkt toch tegen te gaan vallen in de Verenigde Staten.

De eerste resultaten van de Pro Farmer Midwest Crop Tour wijzen op lagere hectareopbrengsten dan het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) vorige week meldde in de Wasde-graanprognose. Door die melding van het USDA kelderde de maisprijs vorige week op de termijnmarkt in Chicago en sleurde ook de tarweprijs mee omlaag.

Lagere opbrengsten

Deelnemers aan de Pro Farmer Midwest Crop Tour beoordelen maispercelen verspreid over een aantal staten. Op Twitter melden ze dat in Ohio en Zuid-Dakota de opbrengsten 6 tot 11% lager uitvallen dan vorig jaar. Het versterkt de indruk bij de graanhandel dat het USDA vorige week in het Wasde-rapport de opbrengsten te hoog inschat. Het USDA gaat uit van een gemiddelde opbrengst in de VS van 169,5 bushel per acre (10,6 ton per hectare). Deelnemers aan de gewasronde houden het op 135 tot 155 bushel per acre (8,5 tot 9,7 ton per hectare).

Stand van het gewas

Daarnaast heeft het USDA begin deze week de wekelijks stand van het gewas gepubliceerd (Crop Progress). Daaruit blijkt dat de mais in de VS een grote achterstand heeft opgelopen doordat het laat is gezaaid vanwege de vele regen. Dat lijkt in tegenspraak met de positieve oogstverwachtingen in het Wasde-rapport. Volgens het Crop Progress rapport is 55% van de maispercelen in de VS begonnen met de korrelvulling (dough). Het gemiddelde van de laatste 5 jaar ligt op 76%. Op 15% van de percelen begint de mais af te rijpen (dent). Gemiddeld is dat 30%. Het USDA beoordeelt 56% van de maispercelen als goed of uitstekend. Dat was vorig jaar rond deze tijd 68%. Ook deze publicatie over de gewasstand versterkt het gevoel bij de graanhandel dat het USDA veel te optimistisch is over de maisproductie in het Wasde-rapport.

Toch stegen de maisnoteringen dinsdag maar een klein beetje in Chicago tijdens de handelsdag. De maisprijs heeft last van de tegenvallende export. Dat komt omdat mais uit Brazilië en Oekraïne goedkoop wordt aangeboden.