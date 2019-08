CZAV: bladbemester toevoegen bij spuiten suikerbieten

Veel percelen suikerbieten vertonen mangaangebrek of magnesiumgebrek.

Dat kunnen invalspoorten worden voor ziektes. Dat meldt de nieuwsbrief van CZAV. CZAV adviseert daarom bij een fungicidebespuiting ook een bladbemester met mangaan en magnesium toe te voegen.

Preventief spuiten met kort spuitinterval

Op veel bietenpercelen zit de groei er goed in en ontwikkelen de planten nieuw blad. Nieuw blad is onbeschermd voor bladziekten. De infectiekansen voor cercospora zijn gunstig. CZAV adviseert daarom preventief te spuiten, met een kort spuitinterval. Bijvoorbeeld met Opus Team, Spyrale of Sphere.