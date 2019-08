CBB: mogelijk 15 suikerfabrieken gaan dicht in EU

Er gaan zeker 9 suikerfabrieken dicht in de Europese Unie.

Waarschijnlijk zullen er nog 5 of 6 volgen, meldt de Belgische bietentelersvereniging CBB in het ledenblad.

Südzucker sluit 5 fabrieken

De CBB heeft een inventarisatie gemaakt van de voorgenomen sluitingen van bietenfabrieken. De Duitse suikerproducent Südzucker spant de kroon met het voornemen om 5 fabrieken te sluiten: 2 in Frankrijk, 2 in Duitsland en 1 in Polen. Het Duitse Nordzucker doet 1 fabriek dicht, die in Zweden staat.

Fabriek van Nordzucker in het Duitse Clauen. De Europese suikerindustrie heeft het zwaar door de lage suikerprijs. - Foto: ANP

De Franse bietentelerscoöperatie Cristal Union sluit 2 fabrieken in eigen land vanaf bietenoogst 2020. Ook stopt Cristal Union met het verpakken van suiker in Erstein. De Italiaanse producent Eridania Sadam beëindigt de bietsuikerproductie in San Quirico, maar stelt dat dat tijdelijk is omdat voor oogst 2019 geen overeenstemming is bereikt met de bietentelers.

Lage suikerprijs

De Europese suikerindustrie heeft het zwaar door de lage suikerprijs. De suikerdivisie van Südzucker leed in boekjaar 2018/2019 een verlies van € 239 miljoen. Het voorgaande boekjaar werd nog € 139 miljoen winst gemaakt op de suiker. Voor dit boekjaar verwacht Südzucker een verlies van € 200 miljoen tot € 300 miljoen op de suiker.

Nordzucker sloot 2018/2019 af met een verlies van € 58 miljoen en verwacht ook voor het lopende boekjaar rode cijfers. Cristal Union meldde een verlies van € 99 miljoen voor 2018/2019. Tereos, de andere grote Franse suikerproducent, gaat reorganiseren maar heeft geen fabriekssluitingen gemeld. Tereos leed in 2018/2019 een verlies van € 232 miljoen.

Suiker Unie

Het Nederlandse Suiker Unie draaide in kalenderjaar 2018 voor het eerst in de geschiedenis verlies. Eigenaar is coöperatie Cosun die geen divisiecijfers publiceert. Cosun als geheel haalde een nettoresultaat van € 1 miljoen, het laagste ooit.