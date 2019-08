Bromet (GL) wil aanpassing beoordeling middelen

GroenLinks wil dat het Ctgb ook de blootstelling aan neonicotinoïden via honingdauw meeneemt in de risicobeoordelingen.

Kamerlid Laura Bromet vraagt landbouwminister Carola Schouten via Kamervragen om het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hier opdracht voor te geven. Ook wil de GroenLinks-politica dat Nederland zich sterk maakt om deze blootstelling via honingdauw ook mee te nemen in de risicobeoordelingen van Efsa.

Neonicotinoïden in honingdauw

Aanleiding is een recente studie van Wageningen UR. Insecten als bladluizen, wolluizen en witte vliegen krijgen neonicotinoïden binnen wanneer ze plantensappen nuttigen van behandelde planten. In de honingdauw die deze insecten uitscheiden blijken echter ook neonicotinoïden te zitten, waardoor de nuttige insecten als sluipwespen en bijen het middel ook binnen krijgen. Deze indirecte blootstelling is eerder niet meegenomen in de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.