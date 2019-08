Bieten verkommeren in Duitsland door droogte

De bieten krijgen het steeds zwaarder in Duitsland door de droogte.

Op veel plaatsen blijft de suikerproductie achter bij vorig jaar, wat ook al een zeer slecht bietenjaar was. Dat blijkt uit de laatste proefrooiingen van veredelingsbedrijf Strube.

Duitsland is verreweg de grootste suikerproducent in de EU. Als daar minder suiker wordt geproduceerd heeft dat een positief effect op de suikerprijzen in de EU, en dat beïnvloedt de bietenprijzen die akkerbouwers krijgen uitbetaald.

Gemiddelde suikeropbrengst 10 ton

Strube voert op 6 plaatsen verspreid over Duitsland iedere 2 weken proefrooiingen uit. De gemiddelde suikeropbrengst per hectare voor alle proefvelden samen zit op 26 augustus op precies 10 ton suiker per hectare, waarbij de gegevens van het proefveld in Wetterau nog van 2 weken geleden dateren. Dat is zelfs nog minder dan vorig jaar, toen de suikerbieten ook werden getroffen door droogte. Toen zaten de bieten rond 26 augustus op gemiddeld 11,6 ton suiker. De huidige suikeropbrengst op alle proefvelden ligt 11% lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

De achterstand ten opzichte van het gemiddelde is het grootst op de proefvelden in Wetterau in het midden van Duitsland (-18,7% op basis van proefrooiing 12 augustus), Ochsenfurt (-17,7%, Midden-Duitsland) en Rheinland (-12,6%, West-Duitsland). Alleen in Söllingen (Noord-Duitsland) doen de bieten het erg goed. Daar ligt de suikerproductie op 26 augustus op 11,6 ton. Dat is bijna 16% hoger dan gemiddeld rond deze tijd.

‘Een triest beeld’

Strube-manager Thomas Engels ziet dat de bieten op veel plekken het zeer zwaar hebben. “De bladeren zijn bleek en slap en liggen op hete grond. Het is een triest beeld. Maar er zijn ook percelen waar de bieten mooi bijstaan. Daar waar het de laatste 2 weken meer dan 30 millimeter heeft geregend, zie je dat de wortelopbrengsten aanzienlijk zijn toegenomen.”