BASF en Ontera: snel ziekten opsporen in een gewas

Agroconcern BASF en technologiebedrijf Ontera ontwikkelen een apparaat voor het snel opsporen van ziekten in planten.

Volgens de bedrijven komt de uitslag van de screening binnen 20 minuten beschikbaar. Nu moeten telers plantmateriaal verzamelen, het opsturen naar een laboratorium en dan moeten ze wachten op de uitslag.

Draagbaar apparaat

Volgens de bedrijven wordt het een draagbaar apparaat, dat boeren kunnen meenemen in een perceel. Het apparaat gebruikt moleculaire diagnostische technieken die door Ontera zijn ontwikkeld. Het verzamelt informatie over ziekteverwekkers en stuurt die door naar een computer, evenals gegevens over het resistentieniveau van een plant tegen ziekteverwekkers. De computer vertaalt de gegevens in een diagnose, die weer naar het apparaat wordt gestuurd. BASF en Ontera streven er naar dat de uitslagen van de test met dit apparaat net zo betrouwbaar zijn als laboratoriumuitslagen.

Duurzame landbouw

Door de snelheid waarmee de uitslagen bekend zijn, kunnen telers adequaat reageren op ziekten. “Innovatieve technologie om diagnoses te stellen, is van groot belang voor een duurzame landbouw”, zegt Jürgen Huff, stafmedewerker van de agrarische divisie van BASF. “Het apparaat geeft boeren essentiële informatie die nodig is om productieverliezen te verminderen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren.”