Avebe verhoogt voorschotprijs zetmeelaardappelen naar € 65 per ton

Aardappelzetmeelcoöperatie Avebe verhoogt voor dit seizoen de voorschotprijs voor zetmeelaardappelen naar € 65 per ton. Dat is € 3 meer dan de voorschotprijs van vorig jaar.

De voorschotprijs geldt zowel voor het A-quotum als voor het B-quotum zetmeelaardappelen. In de loop van de campagne wordt bekeken of de voorschotprijs nog verder wordt verhoogd.

Geen opbrengstvoorspelling

De verhoging van de voorschotprijs is een teken dat Avebe alle aardappelen graag willen hebben. Avebe wil nog geen voorspelling doen over de verwachte kilo-opbrengsten. Daarvoor zijn volgens woordvoerder Marieke Kanon de groeiomstandigheden bij de telers te wisselend. Het teeltgebied in het noordoosten van het land heeft zwaar te lijden onder de droogte. Op 20 augustus zijn de eerste aardappelen bij de fabriek in Gasselternijveen afgeleverd en op 22 augustus is de verwerking daar gestart.

Verdroogde percelen

Aardappelen op de droogste percelen zijn al helemaal afgestorven. Telers kiezen er daarom voor om deze percelen zo snel mogelijk te oogsten en zo te profiteren van de vroegleveringspremie. Zetmeelaardappelteler Adriaan Sandee in Onstwedde bijvoorbeeld doet normaal nooit mee aan de voormalersregeling, maar dit jaar wel. Hij oogstte van de verdroogde percelen 27,5 ton aardappelen per hectare, terwijl hij in een normaal jaar gemiddeld 45 ton kan halen.