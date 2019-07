Wintertarweoogst komt voorzichtig op gang

De tarweoogst is deze week voorzichtig op gang gekomen.

Dat is wat vroeger dan normaal, terwijl bij de vroege soorten geen sprake is van noodrijpheid, vertelt Aart den Bakker van Agrifirm. “De oogst komt normaal op gang, alleen misschien iets vroeger.”

Hectolitergewicht van 75 à 80 kilo

Den Bakker spreekt van rijpe gewassen die geoogst worden met een hectolitergewicht van 75 à 80 kilo en vochtpercentages van minder dan 15%.

Jurriaan Visser van CZAV wijst erop dat de tarweoogst nog maar heel pril is. Overal in het zuidwestelijk werkgebied van CZAV is maandag en dinsdag begonnen. “Maar je moet niet denken dat de oogst echt los is. Misschien dat we 1.000 ton binnen hebben. In Zeeuws-Vlaanderen zijn de eerste telers afgelopen vrijdag begonnen wintertarwe te dorsen.”

Ook bij CZAV lage vochtpercentages

Ook bij CZAV lage vochtpercentages, 14 tot 16%. Visser vertelt dat onder de 14% vocht het afgeleverde gewicht gecorrigeerd gaat worden voor het lage vochtpercentage. Bij Agrifirm is dat niet het geval, maar wordt er per teler een gemiddeld vochtpercentage over de dag vastgesteld. “Dan is het geen probleem als je ’s ochtend al gaat dorsen voordat de laatste dauw er uit is.”

Loonbedrijf Van Dun dorst wintertarwe bij maatschap Menting in Espel in de Noordoostpolder. - Foto: Sytze Bakker

Warm weer

Met het vooruitzicht van het warme weer zouden telers geen haast hebben om te beginnen met dorsen of meteen lange dagen te maken. “Tegen het weekend gaat het echt los”, verwacht Visser. “Gewassen zijn nu nog maar net afgerijpt.”

Maatschap Menting in Espel (Fl.) is maandagavond begonnen met dorsen en dinsdag rond 13.00 uur verdergegaan. Gemiddeld zaten zij gisterenmiddag op 14,1% vocht. Volgens de opbrengstmeter op de combine ligt de opbrengst op 11 ton per hectare.