Vlotte oogst wintergerst, kwaliteit is goed

In Zuid-Nederland de wintergerst al bijna binnen, in het Noorden is de oogst halverwege.

Jurriaan Visser, afdelingshoofd granen bij CZAV, schat in dat ruim twee derde van de wintergerst in zijn werkgebied binnen is. Als het weer een beetje meewerkt, is met een paar dagen alles binnen. Visser verwacht dat de kilo-opbrengsten op een iets hoger niveau uitkomen dan vorig jaar. “Het is wel even heet geweest, maar dat heeft geen effect op de opbrengst gehad.”

Wintergerstoogst in Flevoland. Door het mooie oogstweer komt de wintergerst droog binnen. - Foto: Sytze Bakker

Opbrengsten van 10 ton en meer

Volgens Aart den Bakker van Agrifirm is de wintergerstoogst in het Zuiden vrijwel achter de rug. Den Bakker schat in dat in het Noorden en Midden ongeveer de helft van de wintergerst van het land is. Ondanks de droge winter vallen de opbrengsten niet tegen. Opbrengsten van 10 ton en meer zijn volgens Den Bakker geen uitzondering.

Kiezen voor winterbrouwgerstrassen

Agrifirm adviseert telers altijd te kiezen voor winterbrouwgerstrassen om zo te kunnen profiteren van de brouwpremie op deze rassen. Voor de opbrengst hoeft de teler het niet te laten, de nieuwe brouwgerstrassen doen niet onder voor de voergerstrassen.

Goede kwaliteit wintergerst

Over de kwaliteit is Den Bakker tevreden. De gerst uit het Zuiden heeft goede eiwitgehaltes variërend van 10 tot 10,5%. Het volgerst-percentage zit op 90. Over de kwaliteit van de noordelijke gerst heeft Den Bakker nog geen duidelijk beeld, maar hij verwacht dat die ook in orde zal zijn.

Alle gerst droog binnen

De oogst verloopt in de normale oogstperiode. Bij Agrifirm kwam de eerste gerst op 25 juni binnen, vorig jaar was dat 5 dagen eerder op 20 juni. Door het mooie oogstweer komt alle gerst droog binnen.