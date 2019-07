Uienexport maakt sprongetje in tweede week seizoen

In de tweede week van het nieuwe uienafzetseizoen maakt de uienexport een sprongetje.

De export ging van 2.228 ton in week 1 naar een uitvoer van 5.725 ton in week 2 (tweede week juli). De voorlopige tussenstand gaat hiermee richting de 8.000 ton. De export is nog lang niet op het niveau van voorgaande jaren. Toen was na twee weken al meer dan 20.000 ton de grens over. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van GroentenFruit Huis.

Groot-Brittannië grootste koper

Groot-Brittannië is veruit de grootste koper van Nederlandse uien. Het land verdubbelde zowat de import van Nederlandse uien en komt in de tweede seizoensweek op 1.265 ton. Na twee weken is bijna 2.000 ton door Britten gekocht. Voorgaande jaren was dat echter nog meer; 3.561 ton in 2018 en 4.203 ton in 2017.

Jamaica komt, een heel stuk lager, op de tweede plaats van afnemers met totaal 852 ton. In de eerste week kocht het land echter meer Nederlandse uien dan in de tweede week, respectievelijk 530 en 322 ton. Guinee gaf juist een beetje gas in de uieninkoop en ging van 87 naar 494 ton uien en komt daarmee op 581 ton dit seizoen. De Republiek Trinidad en Tobago kocht 591 ton (beide weken rond de 300 ton) uien in Nederland.