Uienafzetseizoen 2019-’20 start rustig

De eerste exportweek van het uienseizoen 2019-’20 is 2.228 ton uien afgezet (week 27).

De eerste week van juli is bijna 80% minder uien de grens overgegaan dan in het voorgaande seizoen in dezelfde week (2018-’19: 9.945 ton). Dat blijkt uit voorlopige cijfers van GroentenFruit Huis.

33 landen aan de markt

De belangrijkste afnemers zijn Groot-Brittannië, Jamaica, Trinidad en Tobago en België met respectievelijk 672 ton, 530 ton, 287 ton en 117 ton. Er zijn ‘slechts’ 33 landen waar die week uien zijn afgezet. Gedurende het afzetseizoen zijn er rond 80 landen die uien afnemen.

Het exportseizoen is gestart, maar de grote volumes moeten nog komen. Grote afwezige aan het begin van het seizoen zijn de Afrikaanse landen. Deze komen vaak pas later in de zomer aan de markt. Meestal vanaf het moment dat het offerfeest Tabaski is.

Openstelling grens Senegal

Het offerfeest (11 augustus t/m 15 augustus) valt dit jaar eerder dan vorig jaar. Verschillende exporteurs hopen dat Senegal de grens daarvoor opent, maar tot dusver is er nog geen duidelijkheid over de openstelling.