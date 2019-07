Turbulente graanmarkten door weer en handelsconflict

De graanmarkten hebben een turbulent eerste halfjaar achter de rug.

Voor 2019-‘20 wordt een prijsstijging verwacht van zowel sojabonen als mais en een stabiele prijstrend voor tarwe. Dit meldt het Economisch Bureau van ABN Amro in een nieuw graanrapport.

Graanmarkten volatiel door weer en conflict

De volatiliteit van de graanmarkten blijkt uit het verschil tussen de hoogste en de laagste prijs in de maismarkt; tot dusver 24%. Voor de tarweprijs is dit verschil 22% en voor de sojabonenprijs 15%. Oorzaken: weerperikelen die leiden tot onzekerheid over het aanbod en het handelsconflict tussen de VS en China. Dat handelsconflict is de reden dat pieken en dalen in de 3 graanmarkten vrijwel samenvallen.

Sentiment over voortgang van handelsbesprekingen

De voortgang van het overleg tussen de VS en China houdt de gemoederen flink bezig in deze granenmarkten, ziet ABN Amro. Het heeft direct invloed op de toekomstige vraag naar granen. Alleen al het sentiment over de voortgang van de handelsbesprekingen heeft grote uitwerking gehad op de prijs; negatief sentiment leidt doorgaans tot dalende prijzen, want minder vraag en andersom. De sojabonenprijs wordt sterk door het handelsconflict beïnvloed. De onzekerheid over de Chinese vraag naar sojabonen blijft hoog. ABN Amro schetst prijsherstel in seizoen 2019-‘20, door dalende voorraden.

Ziekten en plagen

Onrust aan de aanbodzijde, wat ook voor beweeglijkheid in de prijs zorgt, komt door de weersomstandigheden en daarnaast ook andere productiefactoren zoals ziekten en plagen. Veel regen en overstromingen in de VS hadden bijvoorbeeld een negatief effect. De seizoensstart liep vertraging op en speelt de kwaliteit parten. De boeren in Rusland, Oekraïne, de EU en Australië kenden droogte en hoge temperaturen. Het Amerikaanse landbouwministerie USDA heeft dit jaar al meer dan eens haar prognoses over de productie moeten bijstellen.

Hogere maisprijzen

ABN Amro voorziet hogere maisprijzen in 2019-‘20, door verwachte tekorten. De tarweprijzen zijn in 2020 stabiel, denkt de bank, ondanks de verwachte voorraadpieken. Dit komt door toenemende vraag.

Beleggers

Beleggers maken op basis van deze trends een vertaalslag naar de toekomstige vraag- en aanbodsituatie op de graanmarkten. Het zorgt vaak voor veel volatiliteit in de prijzen op de korte termijn. Bij een negatieve stemming breiden zij hun ‘short’ posities uit en wordt een prijsdaling verwacht. Als ze ‘long’ posities innemen is het sentiment gunstiger en staat er blijkbaar een prijsstijging in de sterren geschreven. Beleggers bijten zich nu vast in nieuws over hitte in de VS, de goede tarweoogst in Duitsland en de sojaverkoop in Rusland naar China.