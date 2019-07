Trips opnieuw probleem in Zuidwestelijke uien

De plaag trips is opnieuw een probleem in de uienteelt, vooral in gebieden waar niet kan worden beregend.

Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en delen van West-Brabant worden volop door de plaag getroffen. Zo meldt West-Brabander William Brooymans op Twitter dat de tripsendruk ongekend hoog is in de zaaiuien. Dit overigens ondanks beregenen, regen en 3 keer gewasbescherming. Just Hamming van CropSolutions beaamt de druk van de plaagbeesten volmondig. “Waar niet kan worden beregend, zien we zorgelijke situaties. Hier heeft wel 80% van de uien een flinke tripsendruk. Daar gaat zeker schade komen.” Spuitschade maakt uien kwetsbaarder voor trips Spuiten heeft alleen zin als het gewas het middel ook opneemt. Bij gebrek aan vocht gebeurt dat niet. Ook spuitschade maakt het gewas kwetsbaar voor plagen. Daarbij is het stadium van het gewas is heel belangrijk, benadrukt Hamming. Hoe groter de ui, hoe meer hij kan hebben. Op tijd spuiten “En op tijd spuiten. Een beslissingsondersteunend systeem kan echt helpen om die eerste cyclus de das om te doen. Als je bedenkt dat 1 trips 300 volwassen trips kan produceren, is het duidelijk dat tijdig handelen echt belangrijk is. En met de nieuwe middelen moet je gerichter omgaan dan met de pyrethroïden. De prijs doet wellicht denken dat de werking 100% is, maar dat is niet zo. Ook daarom is timing zo belangrijk.”