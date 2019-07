Tarweareaal in VS kleinste ooit

De akkerbouwers in de Verenigde Staten (VS) telen dit jaar 18,5 miljoen hectare tarwe.

Dat is het kleinste areaal sinds 1919 toen het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) begon met het publiceren van areaalgegevens.

Desondanks daalden de noteringen voor tarwe op de termijnmarkten in Parijs en Chicago. Dat komt omdat de maisprijs ook daalde. Het USDA gaat namelijk uit van een groei van het maisareaal in de VS met bijna 3%. Dat is tegen de verwachting in van handelaren. De dalende maisprijs trok de tarweprijs mee omlaag.

Volgens het USDA telen de Amerikaanse akkerbouwers dit jaar veel minder tarwe (-4,1%) en sojabonen (-10,2%) dan vorig jaar. Het USDA gaat uit van 18,5 miljoen hectare tarwe. Het tarwe areaal ligt 10,5% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Dit komt overeen met de verwachtingen van analisten.

Regen

Dat is heel anders bij de arealen mais en soja. Het USDA gaat uit van een groter maisareaal en een kleiner areaal soja dan wat analisten hadden verwacht. Het Franse marktbureau Agritel schrijft het verschil toe aan het feit dat het USDA de arealen baseert op een enquête die in de eerste 2 weken van juni is gehouden. Vele telers dachten toen dat ze nog wel mais konden zaaien, maar dat is door de regen niet gelukt. Soja kan later worden gezaaid dan mais, omdat het een korter groeiseizoen heeft. In augustus publiceert het USDA een bijstelling van de areaalgegevens.

Meer hectares mais

Volgens het USDA staat er dit jaar 37,1 miljoen hectare mais in de VS. Dat is bijna 3% meer dan vorig jaar. Het areaal sojabonen krimpt ruim 10% naar 32,4 miljoen hectare. Dat is een gevolg van de lage sojaprijs en dat is weer een gevolg van de handelsruzie tussen de VS en China. De noteringen voor tarwe en mais daalden maandag tijdens de handelsdag op de termijnmarkt in Chicago. Sojabonen werden ook goedkoper, maar die daling was minder groot dan bij mais en tarwe.