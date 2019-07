Suikerprijs stijgt tergend langzaam in EU

De suikerprijs stijgt in de Europese Unie, maar dat gaat tergend langzaam voor de bietentelers.

Volgens de Europese Commissie werd in mei (de laatst bekende cijfers) gemiddeld € 320 per ton suiker betaald in de EU. Dat is € 1 meer dan in april. Het is de hoogste suikerprijs in een half jaar. In januari werd een dieptepunt bereikt met € 312. Dat was de laagste gemiddelde suikerprijs in de EU, sinds de Commissie in juli 2006 begon met het maandelijks publiceren van de gemiddelde suikerprijs. De lage suikerprijs drukt zwaar op de bietenprijzen die de akkerbouwers ontvangen.

Brussel schafte per 30 september 2017 de suikermarktordening af. In september 2017, de laatste maand van de suikerquotering, werd gemiddeld nog € 490 per ton suiker betaald. Dat is een daling van 35%.

De suikerprijs in de EU ligt 13% onder het niveau van een jaar eerder. Op de suikertermijnmarkt in Londen lag de suikerprijs van het eerstaflopende contract in mei 2019 gemiddeld 2,3% lager dan een jaar eerder.

Grote spreiding in suikerprijs

Wat verder opvalt, is de grote spreiding in suikerprijs in de EU. De Commissie hanteert drie regio’s. In regio 2 zitten de grote suikerproducerende landen van West-Europa, waaronder Nederland. Daar ontvingen de producenten in mei gemiddeld € 309 per ton suiker. Dat is 15% minder dan een jaar eerder. In regio 1 (Midden- en Noord-Europa) is gemiddeld € 325 betaald. Dat is 12% minder dan een jaar eerder. In regio 3 (Zuid- en Oost-Europa), waar weinig bietsuiker wordt geproduceerd, lag de prijs in mei op € 361. Dat is een daling van 6%.