Suiker Unie en IRS lanceren bladschimmelmonitor

Suiker Unie en IRS hebben een bladschimmelmonitor voor cercospora en stemphilium gelanceerd.

Om telers te ondersteunen in het gericht waarnemen van bladschimmels, worden via het Bieten Advies Systeem (BAS) van Suiker Unie de infectiewaarden vanuit het microklimaat in bietenpercelen in beeld gebracht. Het kan dus zijn dat in een teeltregio zoals Zeeland cercospora is ontdekt, maar dat in een deelregio, bijvoorbeeld Noord-Beveland, de infectiewaarde laag is, dus weinig kans, maar in Zeeuws-Vlaanderen hoog, dus veel kans.

Advies IRS

Bij lage of matige infectiewaarden beveelt door het IRS aan om de 2 weken gewaswaarneming uit te voeren. Bij hoge of zeer hoge infectiewaarden wordt aanbevolen binnen enkele dagen gewaswaarneming uit te voeren. Ziet de teler geen aantasting of uitbreiding van de vlekjes maar blijven de infectiewaarden hoog? Dan wordt aanbevolen de gewaswaarneming elke week te herhalen. Suiker Unie en IRS werken samen om deze modellen te verbeteren door op een groot deel van deze percelen regelmatig de bladschimmelaantasting te monitoren. Het BAS is benaderbaar via het Cosun-ledenportaal.

Sensoren

Om de omstandigheden in het microklimaat zo specifiek mogelijk in beeld te brengen, heeft Suiker Unie op 150 bietenpercelen in Nederland sensoren geplaatst. Deze sensoren meten gedurende de dag de temperatuur en luchtvochtigheid in het gewas, waarna een infectiewaarde per dag wordt berekend op basis infectiewaardemodellen voor stemphylium en cercospora die door het IRS zijn ontwikkeld. Ook op het West-Brabantse zand is inmiddels cercospora en roest aangetroffen. Op de Zuid-Hollandse eilanden is roest aangetroffen.