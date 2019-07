Spanning rondom zuidelijke groenteoogsten

De weersomstandigheden maken de oogsten van conservengroente opnieuw spannend.

De kou aan het begin van het seizoen zette de vroege spinazie terug in groei. Door het groeizame weer dat volgde, was veel ineens tegelijk klaar. Dat leidt bij grote spelers tot capaciteitsproblemen in de oogst en verwerking. Dat merkt Lou Heijnen, productiedirecteur bij Oerlemans Foods dit seizoen.

“We konden niet alle spinaziepercelen oogsten. De fabriek kon het gewoon niet aan. Er zit immers maar 24 uur in een dag, daar kan niemand wat aan doen.” Telers worden gecompenseerd, zegt Heijnen, dat ligt in de contracten vast. De opbrengsten van spinazie waren goed, met soms zelfs een topopbrengst van 50 ton per hectare.

Ook bij erwtenoogst komt alles tegelijk

Hoe zuidelijker, hoe lastiger dit jaar. “Het is hier zo ongelooflijk droog”, stelt Heijnen. Van de lijn Breda tot het Oosten naar beneden speelt droogte veel teelten parten. “De beregeningsinstallaties draaien volop, boeren zijn er ontzettend druk mee”, weet Heijnen. “Gelukkig is het nu wat koeler geworden, anders stevenden we zo af op het extreme scenario 2018.”

Zonnebrand leidt tot blijvende schade, op het zand meer dan in de polder

De erwtencampagne is volop aan de gang. “Daarin zien we de gevolgen van de hitte van vorige week. Het was hier toen 35 à 36 graden. De bloemetjes vallen dan van de erwtenplanten, waardoor ze versneld afrijpen. Dat vervroegt de oogst met 4 tot 6 dagen. Dan komt alles weer tegelijk. Het hoort erbij, dit komt elk jaar wel eens voor. Van opbrengstderving is niet direct sprake, ik denk dat het een normale oogst wordt. In Frankrijk is de situatie veel erger, hoor ik.”

Op klei verloopt het oogsten vooralsnog naar wens

In de kleigebieden verloopt de teelt veel rustiger, blijkt uit de ervaring van Jaco Biesheuvel van Green Acker Teeltservice in Flevoland. “De deze week begonnen erwtenoogst gaat goed, de opbrengsten variëren”, ziet Biesheuvel. “Veel planten hadden het moeilijk door de hitte. Zonnebrand leidt tot blijvende schade, op het zand meer dan in de polder. De erwten vullen zich dan minder, nemen geen vocht meer op. Voor de hitte stonden de gewassen er nog mooi op, hoewel de kou de ontwikkeling wel iets temperde.”

Het voorspellend vermogen is een belangrijk aspect in dit vak

Industriegroenteoogst is gewoon topsport. Dat zegt Jan Groen, directeur van biologisch bedrijf Green Organics in Dronten. “Een kwakkelend voorjaar en toen die enorm hoge temperaturen, dat leidt tot drukte. Dat ervaren wij ook”, zegt Groen. “Maar we krijgen alles netjes onder de pannen. Flevoland is een biologisch landbouwparadijs, het gaat hier tot op heden altijd goed. Hoe groter de arealen, hoe groter het risico. Dat zien we in het zuiden van het land en in Midden-Europa. Daar zijn de oogsten een uitdaging. Het voorspellend vermogen is een belangrijk aspect in dit vak. Soms moet je het zaaien even uitstellen om een bufferperiode op te bouwen, zodat je onverwachte pieken kunt opvangen. Goede logistiek is een grote kunst.”

Cees Geven, directeur van telersvereniging De Schakel in Helmond, meldt dat er geen problemen zijn op oogstgebied.