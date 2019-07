Schaap Holland hoogste poolprijs in 35 jaar

Schaap Holland realiseert voor de aardappelpool met voorverkoop de hoogste prijs in 35 jaar, met € 24,61 per 100 kilo.

De pool zonder voorverkoop komt uit op € 30,83 per 100 kilo. De uitbetalingsprijs voor de bodempool kwam uit op € 23,38. Dat is 5% lager dan de pool met voorverkoop.

De gemiddelde poolprijzen zijn gebaseerd op de prijzen van rassen Agria, Maritiema en Innovator. Agria’s hebben de hoogste prijs gerealiseerd in de pool zonder voorverkoop met € 31,35. De prijzen voor alle poolvarianten gelden voor leveringsweek 13, exclusief btw. Voor vrijwel alle industrierassen geldt 40 mm opwaarts. Voor Innovator is dat 35 mm opwaarts en zonder korting op aardappeltarra.

“De pooltelers hadden deze marktconforme prijzen een beetje verwacht”, zegt Hans Geling, directeur bij Schaap Holland. “De poolprijs zonder voorverkoop was wel boven verwachting.”

Toename volume ras Aromata

Het volume in de pools is over het algemeen vrij stabiel over de jaren heen. Echter, de pool zonder voorverkoop fluctueert nogal van jaar tot jaar. Dat wordt veroorzaakt door marktsituaties, prijsniveaus en beschikbaar volume. Geling: “Een opvallende beweging zien we bij het ras Aromata; dit ras neemt toe in volume. Het is een nieuw opkomend ras met ABCDE-resistentie tegen aardappelmoeheid. Schaap Holland gebruikt het ras in de zomer ter vervanging van Agria’s. Aromata wordt zowel geschild als ongeschild in de retail en foodservicemarkten afgezet, en gaat als fritesras naar groothandelsmarkten in Europa. We zien dat ook voor oogst 2019 dit volume is toegenomen.”