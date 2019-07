Rustig op het gebied van phytophthora

De hete dagen die we achter de rug hebben, dempen sowieso de schimmeldruk op de akkerbouwpercelen.

Het blijft erg rustig wat betreft het risico op phytophthora in de aardappelteelt. Dat blijkt uit de wekelijkse waarschuwingskaartjes van adviesbureau Dacom Farm Intelligence. De stipjes blijven nagenoeg allemaal lichtgroen. Alleen begin deze week verkleuren in het Zuid- en Noordwesten enkele stipjes donkerder of oranje. Dit correspondeert met de weersverwachting, die weinig kans geeft op neerslag.