Ruim 23.000 ton buitenlandse uien doorgevoerd

Het afgelopen exportseizoen kenmerkt zich door zeer lage opbrengsten van Nederlandse uien.

Om de verschillende buitenlandse afnemers toch voldoende uien te leveren, zijn nieuwe afzetstromen ontstaan. Zo is 23.171 ton buitenlandse uien via Nederland aan andere landen geleverd. Dat blijkt uit cijfers van het GroentenFruit Huis en het Kwaliteits Controle Bureau (KCB).

De meeste uien waarvan een bestemming bekend is, zijn gehaald uit België (11.585 ton), Egypte (1.497 ton), Frankrijk (891 ton), Spanje (702 ton), China (302 ton) en Nieuw-Zeeland (259 ton). Van 11.585 ton is de oorsprong onbekend.

Veel Chinese uien naar Senegal

De belangrijkste bestemmingen van de buitenlandse uien waren Sierra Leone, Noorwegen, Senegal en de Verenigde Staten. Egypte is een grote leverancier omdat daar aan het eind van het seizoen alweer nieuwe eigen oogst beschikbaar was voor afzet. Veel van deze uien zijn naar Noorwegen en de Verenigde Staten gegaan. Er zijn afgelopen seizoen ook nieuwe uienstromen ontstaan. Zo zijn vanaf medio november tot grofweg februari Chinese uien onder andere in Senegal afgezet.

Totale afzet

De totale afzet van Nederlandse uien komt in seizoen 2018-‘19 uit op 822.772 ton. Dat is 30% minder (352.462 ton) dan een seizoen eerder is afgezet. Samen met de buitenlandse uienstroom zijn er vorig seizoen via Nederland 845.942 ton uien afgezet in de wereld.