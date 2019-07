Rabobank verwacht iets lagere tarweprijs

Rabobank verwacht dit seizoen redelijk stabiele prijzen voor mais. Tarweprijs staat iets onder druk.

Dat blijkt uit het laatste Agri Commodity Markets Research rapport voor juli van de Rabobank. Voor tarwe gaat de Rabobank uit van een iets lagere prijs op de langere termijn, ondanks een lagere wereldwijde productie. De productie wordt lager ingeschat door het droge weer in Europa, het Zwarte Zeegebied en Australië.

Mais stabiliseert

De Rabobank verwacht dat de maisprijs stabiliseert nadat deze afgelopen periode volatiel was. Het was afgelopen maand erg nat en de kwaliteit van de mais daalde, waardoor de prijzen stegen. De weersomstandigheden in het Middenwesten van de Verenigde Staten (VS) zijn terug naar normaal waardoor de maiscondities verbeteren met weinig prikkels voor de prijs als gevolg. De hogere maisprijzen hebben de uitvoer van Amerikaanse mais beperkt, vergeleken met een jaar eerder. Toch blijven er zorgen over de mindere stand van de Amerikaanse zomergewassen door nattigheid. Terwijl het in Midden-Amerika, Indonesië en Australië nog steeds erg droog is.

Minder prijsdruk soja

De sojaprijs stond iets minder onder druk afgelopen maand. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China blijft doorgaan en een overeenkomst wordt tot dusver nog niet gesloten. De sojaproductie in de VS kan lager uitvallen door het uitdagende inzaaiseizoen. Dat zorgt voor minder prijsdruk.