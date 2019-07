Pootgoedseizoen Bintje.info start met € 55 (28/35)

De pootgoednotering van Bintje.info start voor oogst 2019 met € 52 tot € 55 per 100 kilo voor de maat 28/35 millimeter.

Dat is iets hoger dan de startnotering van vorig jaar (oogst 2018: € 52 – € 54). “Het Bintje-areaal is weer wat gekropen in hectares, waardoor er meer vraag is,” zegt Gerrit Tjepkema, makelaar in vrije pootgoedrassen.

Aanbod is rustig

Voor de maat 35/45 millimeter start de notering voor oogst 2019 met € 32 tot € 35 per 100 kilo. Vorig jaar ging deze pootgoednotering vast start met € 30 tot € 32 per 100 kilo. Tjepkema: “Het aanbod is nog rustig. De poters groeien tot dusver goed. Het pootgoed heeft zo’n 100 groeidagen nodig en wordt naar verwachting halverwege augustus gerooid.”

Late kant

De leveringstermijn voor beide maatsorteringen is het voorjaar 2020, los geleverd op de auto. De handel in Bintjes begon dit seizoen, net zoals vorig seizoen aan de late kant, omdat de markt rustig is.