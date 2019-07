Pootgoed scoort gemiddeld in veldkeuring

De veldkeuring van pootaardappelen verloopt tot nu toe gemiddeld. In de laatste 10 jaar scoren 4 jaren beter in de veldkeuring dan dit jaar; 6 jaren laten een slechter beeld zien.

De keuringsdienst NAK heeft dit jaar 14,5% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd en 2,2% is ongeschikt verklaard als uitgangsmateriaal. Het gemiddelde van de laatste 10 jaar tot en met week 30 ligt op 14,0% verlaging en 2,1% afkeuring. Vooral de veldkeuring van 2017 verliep goed, met een verlaging van 7,5% tot en met week 30 en 0,8% afkeuringen. De veldkeuring van 2009 verliep dramatisch doordat 23,3% van het areaal in klasse werd verlaagd en 4,0% werd afgekeurd.

Erwinia speelt geringe rol

Wat opvalt, is dat erwinia dit jaar een relatief geringe rol speelt. De NAK noemt in 52% van de klasseverlagingen erwinia als oorzaak. 35% komt door te veel virusaangetaste planten. In de 10 voorgaande jaren schommelde het aandeel van erwinia in de klasseverlagingen tussen 72% en 88% en virus tussen 5% en 14%.

Dit jaar is er veel secundair virus

Dat de NAK-keurmeesters minder erwinia vinden komt door de goede oogstomstandigheden van vorig jaar, waardoor minder versmering is opgetreden. Dat virus dit jaar een veel grotere rol speelt in de klasseverlagingen komt doordat de NAK in de tweede helft van de veldkeuring vorig jaar veel meer virus vond. Daardoor is er dit jaar veel secundair virus.

Bovendien is er dit jaar ook een hoge luizendruk door het warme droge weer, zegt een woordvoerder van de NAK. “Dat leidt tot veel primair virus. De keurmeesters verlagen meer door primair virus dan door secundair virus.”

Tweede keuring grotendeels afgerond

Volgens de NAK is de tweede keuring in de veldkeuring voor een belangrijk deel afgerond. Van ongeveer 8.000 hectare is het loof vernietigd. Inmiddels is 3 hectare pootaardappelen als gerooid gemeld bij de NAK. In totaal zit 42.058 hectare pootgoed in de veldkeuring.