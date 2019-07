Pootaardappeltelers zoeken alternatief voor Reglone

Omdat het middel Reglone volgend jaar niet meer gebruikt mag worden om aardappelloof te doden, moeten met name pootaardappeltelers een andere strategie bepalen om het loof van te vernietigen. In opdracht van BO akkerbouw voert onderzoeksbureau Delphy dit najaar daarom een uitgebreide proef uit met verschillende loofdodingsstrategieën in pootaardappelen.

Op de door Delphy georganiseerde pootaardappelvelddag in Swifterbant (Fl.) lag een demo waar telers uitleg kregen over het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Reglone maakt bij een volveldstoepassing het gewas ‘open’, zodat daarna een contactmiddel het overgebleven blad en stengels goed kan raken om het loof definitief te doden. Als alternatief is een veldje behandeld met een experimenteel middel van Ecostyle op basis van een zuur. Daarnaast is een veldje met 40 liter Urean in 200 liter water gespoten, het idee was dat dit een aanzienlijke verbranding zou geven. Dat bleek hier niet het geval. 5 dagen na de bespuiting was het loof alleen maar groener geworden. Voor Delphy onderzoeker Johan Wander een reden om bij het vervolgonderzoek te kijken wat bijvoorbeeld een uitvloeier hier kan doen.

Mechanische loofdoding ondanks weerafhankelijkheid een optie

Naast chemische komen ook mechanische loofdodingsmethoden weer van stal. Branden kan een optie zijn om het gewas open te krijgen. Ook looftrekken, al dan niet in combinatie met wortelsnijden, kan een optie zijn.

Over mechanische loofdoding zijn telers vanwege de grotere weerafhankelijkheid wat minder enthousiast. De ervaringen met wortelsnijden zijn niet altijd positief. Gaat het veel regenen, dan droogt de rug niet meer op doordat de verbinding met de ondergrond doorbroken is. Onder droge omstandigheden drogen de nog niet afgeharde knollen vanwege de snelle loofdoding te veel uit.