Phytophthorarisico neemt toe door regen

Door het wisselvallige weer van deze week neemt het risico op aardappelziekte phytophthora toe.

Dat blijkt uit de phytophthora-risicokaartjes van Dacom Farm Intelligence. Dinsdag is het noordelijk vrij gevaarlijk en woensdag is het weer heel rustig. Daarna zijn er oplopende risico’s in vooral de bovenste helft van het land.

Deze week is er vooral in het noorden volop phytophthora-risico - bron: Dacom.

Adviesbureau Delphy waarschuwt aardappeltelers in de nieuwsbrieven van deze week ook voor het toenemende phytophthorarisico. “Bij de meeste telers zijn de intervallen flink opgerekt”, weet Delphy.

“Het is verstandig om het gewas voor regen van betekenis weer te beschermen tegen phytophthora. En wel met sterkere middelen dan alleen mancozeb.”

Het opnamemoment wordt daarbij benadrukt. Gewassen met droogtestress nemen overdag moeilijk systemisch werkende middelen op. Goede opname-omstandigheden zijn er vaak tegen of in de avond.

Delphy-adviseurs zien ook wel degelijk phytophthora in de praktijk. Ondanks het droge en zonnige weer dat er hoofdzakelijk is geweest. Beregening kan een aanleiding zijn voor phytophthora-omstandigheden.

Maar ondanks de droogte, komt ook sporulerende stengelphytophthora voor. Wekelijkse bestrijding is in deze gevallen het advies. Als er geen besmetting in het perceel zit en er ook geen risico komt, is een interval van zo’n 10 dagen of verlaagde dosering voldoende.