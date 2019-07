Peenpool Agrifirm/DCG op record van € 181 per kist

De winterpeenpool van Agrifirm/Dutch Carrot Group (DCG) heeft een record neergezet sinds de samenwerking die in 2008 begon: gemiddeld € 181 per kist, wat bij een gemiddelde inhoud van 593 kilo neerkomt op 30,5 cent per kilo.

“De opbrengsten waren minder dan gebruikelijk door de droogte en warmte van afgelopen seizoen”, vertelt Hendrik Eerkens, peenspecialist bij Agrifirm. “Normaal gesproken zitten we boven 600 kilo per kist. De peen was gezond, maar niet mooi. Ribbelig en kronkelig, licht en vrij veel ondermaat. Door gebrek aan vocht vulde de peen zich minder af.”

Eerkens is zeer content met de gerealiseerde prijzen in ’s lands enige peenpool. “We hebben het goed gedaan, maar de markt zat ook mee. Door de droogte was minder peen beschikbaar. Op de telersvergadering bleken de telers allemaal zeer tevreden met het poolresultaat.”

PlanetProof-telers krijgen 2 cent meer uitbetaald

De peen in de pool wordt getarreerd in januari, om alles gelijk te beoordelen. Deelname aan de pool is volgens Eerkens stabiel. Een pilotgroep Agrifirm-telers heeft afgelopen jaar het PlanetProof-certificaat gehaald. Hun peen is rechtstreeks aan de supermarkt geleverd. “De opbrengsten waren gelijk aan de rest, maar de telers krijgen 2 cent meer uitbetaald”, zegt Eerkens hierover.

Het groeiseizoen van bewaarpeen duurt wel tot september/oktober. Er kan nog van alles gebeuren

Voor 2019 ziet hij dat het peenareaal is gegroeid. “Vooral meer vroege-peentelers in het Zuiden”, weet de peenexpert. “Dat komt door de goede prijsvorming van dit segment in de laatste jaren en het risico is kleiner dan bij bewaarpeen. Deels zijn het nieuwe telers, uientelers die bij gebrek aan succes overstappen naar vroege peen. Of dat bevalt, zal blijken. Achter de markt aan telen, is vaak geen goed plan. De markt voor vroege peen is bovendien sneller verzadigd dan die van bewaarpeen. Maar de handel laat zich niet voorspellen. Je weet het pas achteraf.”

Ontwikkeling van peen per regio sterk verschillend

Wat gewasontwikkeling betreft, ziet Eerkens grote verschillen, afhankelijk van de vochtvoorziening. “In het Zuidwesten zag ik het vorige week voorspoedig groeien en in het Noorden is het zichtbaar droger. Het gewas is later en de opkomst verliep moeilijker. Ook in Flevoland is de stand vaak dunner. Geen vlekkeloze start dus, maar het groeiseizoen van bewaarpeen duurt wel tot september/oktober. Er kan nog van alles gebeuren.”