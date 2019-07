PCA: Amora opbrengst hoger dan verwacht

De derde proefrooiing van het Belgische proefcentrum PCA voor Amora laat zien dat de gemiddelde aardappelopbrengst per hectare uitkomt op 42 ton.

Daarmee ligt de opbrengt hoger dan de voorgaande 2 jaren. PCA geeft aan dat opbrengst zo’n 4 ton per hectare hoger is dan werd verwacht na 102 groeidagen.

8 percelen

De meest recente proefrooiing is gehouden op 17 juli op 8 percelen, want 1 perceel met de hoogste opbrengst was al gerooid. Vergeleken met de voorgaande proefrooiing op 5 juli is de totale opbrengst van de 8 percelen met 5 ton per hectare toegenomen. Sinds de vorige proefrooiing zijn 3 percelen beregend, waarvan 1 perceel voor de eerste keer. Vergeleken met de percelen die tussen 5 en 17 juli niet zijn beregend, komt de gemiddelde opbrengst niet hoger uit. Het gemiddelde onderwatergewicht van de aardappelen is 407 gram per 5 kilo.

Vroeg beregenen loont

Wel is een verschil waar te nemen tussen percelen die in het begin van het seizoen zijn beregend. Daar is de gemiddelde hectareopbrengst 45 ton. Voor percelen die niet of na 10 juli zijn beregend komt de gemiddelde hectareopbrengst uit op 38 ton.

Anosta opbrengst boven meerjarig gemiddelde

Ook heeft PCA een proefrooiing op 8 percelen met het ras Anosta gehouden. De gemiddelde opbrengst van deze aardappelpercelen komt uit op 40 ton per hectare. Waarbij het perceel met de laagste opbrengst 31 ton was en het perceel met de hoogste opbrengst 51 ton per hectare. Anosta komt met gemiddeld 40 ton per hectare 3 ton boven het meerjarig gemiddelde uit. Het gemiddelde onderwatergewicht is 405 gram per 5 kilo.