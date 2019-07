Opnieuw ongeoorloofd koper gespoten in bio-aardappelen

Diverse bio-aardappeltelers in Flevoland hebben recent tijdens de hoge phytophthora-infectiedruk hun bio-aardappelen weer ongeoorloofd vaak met koperoxychloride bespoten onder het mom van een bladbemesting.

Al is het koper spuiten onder biotelers inmiddels minder structureel dan enkele jaren terug. Dat melden diverse bronnen in Flevoland. In 2016, toen ook een hoge infectiedruk van de gevreesde aardappelziekte heerste, werden biologische aardappelen veelvuldig met koper bespoten. Skal controleert sindsdien strikter of biotelers hun aardappelen niet ongeoorloofd tegen phytophthora beschermen met het voor bodemleven erg giftige zware metaalmiddel.

Op de hoogte van geruchten

Certificeringsinstantie Skal zegt op de hoogte te zijn van de geruchten dat biotelers weer ongeoorloofd koperoxychlorde spuiten tegen phytophthora. In de week nadat duidelijk werd dat er weer enkele phytophthorahaarden waren, heeft Skal alle biologische aardappeltelers gemaild om ze erop te wijzen dat het niet is toegestaan koperoxychloride te spuiten tegen phytophthora.

Extra onaangekondigde insprecties

Ook heeft Skal extra onaangekondigde inspecties ingezet met monstername bij aardappeltelers. Tijdens deze onaangekondigde inspecties vergelijken de Skal-inspecteurs het bemestingsplan met de eventuele inzet van koper in de aardappelteelt. Telers die koper gebruiken moeten kunnen aantonen dat dit is als sporelement is. De daarbij gebruikte hoeveelheden moeten de telers kunnen onderbouwen. Als uit onderzoek blijkt dat koper is ingezet als gewasbeschermingsmiddel, zal Skal overgaan tot decertificatie van de partij of zelfs het perceel. Tijdens het onderzoek blokkeert Skal de partij. Skal heeft overigens nog geen sancties opgelegd bij telers.

Melding maken

Bij het vermoeden van niet-toegestaan spuiten kan dit gemeld worden aan Skal, bijvoorbeeld via notifications@skal.nl. “Via meldingen kunnen we gerichter inspecties inzetten dan via geruchten”, aldus de Skal-woordvoerder.