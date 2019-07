Oostenrijk verbiedt als eerste EU-land glyfosaat

Oostenrijk heeft het gebruik van glyfosaat verboden.

De meerderheid van het kabinet stemde voor een verbod. Mogelijke gezondheidsrisico’s zijn de reden dat het parlement het middel zo snel mogelijk wil verbieden.

Glyfosaat zit in onkruidverdelger Roundup. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan glyfosaat kanker veroorzaken. In Oostenrijk is een kwart van alle landbouw biologisch. Het EU-gemiddelde is 7% per land.

Europese wetgeving

In 2017 besloot de EU dat glyfosaat tot 2022 is toegestaan in Europa. Oostenrijk gaat met het besluit tegen de Europese wetgeving in. De Europese Commissie heeft drie maanden de tijd om de Oostenrijkse wet aan te vechten.