Nieuwe gerst ook goed bij droogte, hitte en zout

Onderzoekers van de Martin Luther universiteit in Halle-Wittenberg (D.) hebben een gerst ontwikkeld die ook bij hitte, droogte en zoute omstandigheden goed presteert. Op veel plekken op de wereld haalde de nieuwe gerst ook onder normale omstandigheden een hogere opbrengst dan lokale variëteiten.

Gerst is, samen met tarwe en rijst, 1 van de belangrijkste graansoorten voor menselijke voeding. “De vraag naar voedsel neemt wereldwijd toe”, zegt plantenwetenschapper professor Klaus Pillen van de universiteit. “Vandaar dat deze granen betrouwbare gewasopbrengsten moeten leveren. Terwijl juist de klimaatverandering wereldwijd zijn tol eist als het gaat om teeltomstandigheden. Er moet vaker worden bemest en geïrrigeerd.”

Uitgezaaid in verschillende gebieden

Voor de studie kruiste het onderzoeksteam een bestaand gerstras met 25 soorten wilde gerst en zaaide die uit in Dundee (Schotland), Halle (Duitsland), Al Karak (Jordanië), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en Adelaide (Australië). Elk van deze plaatsen heeft zijn eigen milieu-omstandigheden: Australië en Dubai maken bijvoorbeeld gebruik van zeer zoute, droge gronden.

Evenaar

Timing van de ontwikkeling van planten is van groot belang en dit zorgt voor maximale gewasopbrengsten, zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden, zegt Pillen. Hoe dichter een plaats bij de evenaar is, hoe korter de dagelijkse zonneschijn in de lente en de zomer. Dit heeft een grote impact op de ontwikkeling van de planten. “Dichtbij de evenaar is het beter voor planten om zich veel sneller te ontwikkelen.”