Nedato betaalt gemiddeld € 31,10 voor pool zonder voorverkoop

Aardappelcoöperatie Nedato betaalt haar leden voor de pool zonder voorverkoop € 31,10 per 100 kilo, inclusief bewaarvergoeding voor alle rassen en kwaliteiten in week 13.

De gemiddelde poolprijs geldt voor de rassen Agria, Innovator, Markies, Lady Anna, Fontane, Challenger, Victoria en Bintje.

Bijzonder seizoen

Teeltjaar 2018 gaat de boeken is als een bijzonder seizoen, meldt Nedato. Droogte zorgde in Europa voor een lagere kilo-opbrengst van 15 tot 20%. De gemiddelde opbrengsten bij Nedato kwamen uit rond 40 ton per hectare. Aardappelen vonden makkelijk de weg naar afnemers. In mei waren de tafelaardappelen al op. De verwerkende industrie heeft eind juni vrijwel alle industrierassen verwerkt.

Poolprijs boven gemiddelde PotatoNL-notering

Voor Agria’s realiseert Nedato een poolprijs van € 31,59 per 100 kilo. Agria’s met Global Gap-certificering krijgen een premie van € 0,25. De gemiddelde poolprijs voor Innovator, Markies en Lady Anna komt uit op € 31,34 per 100 kilo. Voor Fontane, Challenger en Victoria is dat € 30,64 en Bintje realiseert € 28,10. De pool zonder voorverkoop komt met deze prijzen boven de gemiddelde notering van PotatoNL.

Flex Systeem

Nedato werkt met een Flex Systeem, dat telers de mogelijkheid geeft om uit 5 verschillende prijsvormingssystemen te kiezen. Vaste prijzen, dagprijzen, klikcontracten, Top & Bodempool en pool zonder voorverkoop. Om risico te spreiden kiezen veel telers voor een combinatie.

Historisch hoge prijzen

De gemiddelde prijzen in de tafelaardappelpool zijn € 33,50 per 100 kilo. De gemiddelde bruto opbrengst per hectare ligt met bijna € 13.000 historisch hoog. In seizoen 2018-’19 zijn grote verschillen in resultaat tussen telers en regio’s. De mogelijkheid tot wel of niet beregenen speelde daarbij een erg belangrijke rol.

Naast de hierboven genoemde telersprijzen in de pool, wordt na afloop van het boekjaar een dividend betaald aan de leden. In de laatste jaren is dat tussen de € 100 en € 167 per hectare geweest. Dit dividend is niet verwerkt in bovenstaande poolprijzen.