Minister komt niet terug op besluit neonicotinoïden

De studie van Agrifacts naar het effect van neonicotinoïden op bijen is voor landbouwminister Carola Schouten geen reden het verbod op het gebruik van de onkruidbestrijders in open teelten aan te vechten.

De minister verwijst naar een beoordeling van het Agrifacts-rapport door onderzoekers op het gebied van insecten, landschap en milieu.

Landelijk gebied

Agrifacts zocht antwoord op de vraag of bijensoorten die in aantal bijen afnemen vooral voorkomen in het landelijk gebied. Dat bleek niet het geval. Agrifacts houdt vast aan de conclusies uit de data-analyse. Volgens Agrifacts klopt het beeld niet dat bijen- en hommelsoorten in landbouwgebieden een afnemende trend hebben vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Onderzoek naar totstandkoming publicaties

De stichting doet verdergaand onderzoek naar de wetenschappelijke publicaties waarop het huidige verbod op neonicotinoïden is gebaseerd. Volgens Agrifacts is er sprake van een toenemende irritatie binnen de bijenwetenschap, nu de stichting bezig is met onderzoek naar de totstandkoming van wetenschappelijke publicaties.