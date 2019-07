Meer pootgoed verlaagd, ook vanwege primair virus

Het verlagingspercentage van de pootaardappelen is vorige week met bijna 3% opgelopen tot 7,4%.

Dat meldt keuringsinstantie NAK. Erwinia was de belangrijkste verlagingsreden, maar opvallend genoeg wordt ook verlaagd op primair virusziekte. “Dat zijn infecties die dit seizoen – een week of 3 tot 4 geleden – hebben plaatsgevonden”, licht Jan Eggo Hommes van de NAK toe. Dit komt door de grote hoeveelheid virus overbrengende luizen.

Percelen goed monitoren

“We vinden elk jaar wel wat primair virus, maar waar we vorig jaar op 80 hectare zaten, staat de teller nu al op 150 hectare”, schetst Hommes. “Op het totale pootgoedareaal niet veel, maar vergeleken met voorgaande jaren is het zeker bijzonder. En we zijn halverwege de tweede veldkeuring, dus wie weet wat we nog tegenkomen. We gaan zeker meer virus aantreffen. De vraag is alleen: hoe erg wordt het?”

Het advies is om percelen goed te monitoren. “Weet wat er gebeurt”, zegt Hommes. “Blijf de luizeninformatie goed volgen en bescherm je gewas.”

Loofvernietiging

De tweede veldkeuring is dus voor 50% gedaan. Het verlagingspercentage van 7,4% is flink lager dan vorige jaar, toen al 12,1% was verlaagd, maar hoger dan de 5% van 2017. In de regio’s Midden en Zuid ligt het percentage met 7,6% wat hoger dan in het Noorden (rond de 7%). Er is 1,3% afgekeurd.

De eerste 200 percelen hebben toestemming voor loofvernietiging en de verwachting is dat dit aantal in de komende weken snel zal oplopen.