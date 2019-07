Meer laagrisico- en basisstoffen beschikbaar

Er komen in Nederland en Europa steeds meer middelen beschikbaar op basis van laagrisicostoffen en basisstoffen.

Dat meldt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). In Nederland zijn inmiddels 16 laagrisicomiddelen en 28 middelen op basis van een laagrisicostof toegelaten. Daarnaast zijn voor 2019 en verder al 20 aanvragen voor de Europese beoordeling van nieuwe stoffen op basis van micro-organismen en plantenextracten bekend. Dat is ruim 70% van de in totaal aangemelde nieuwe stoffen. 20 basisstoffen hebben een Europese toelating en zijn daarmee ook in Nederland te gebruiken.

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen

De Europese ministers van Landbouw bespraken vorige week in de Landbouwraad in Brussel de ontwikkeling van duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Op tafel lag een analyse van de ontwikkeling van laagrisicostoffen en basisstoffen in de laatste 2 jaar. Er zijn nu 16 werkzame stoffen als laagrisicostof toegelaten, waarvan 12 nieuw in de afgelopen 2 jaar. Het gaat om 11 micro-organismen (bacteriën en virussen) en 5 plantenextracten. Als positief signaal naar het bedrijf dat de stof ontwikkelde, wordt een laagrisicostof goedgekeurd voor 15 jaar, een gangbare stof voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen voor 10 jaar.

Op basis van de werkzame stof kunnen gewasbeschermingsmiddelen worden ontwikkeld en ingediend. In het totaal werden de laatste 2 jaar in Europa 91 aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van laagrisicostoffen gedaan. Daarvan zijn er inmiddels 75 toegelaten.

Basisstoffen

Het aantal zogenaamde basisstoffen steeg in dezelfde periode van 11 naar 20. Basisstoffen zijn stoffen die al van andere toepassing bekend zijn, bijvoorbeeld als voedingsmiddel, maar die ook voor gewasbeschermingstoepassingen kunnen worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan melk voor desinfectie van snoeimessen en bier ter bestrijding van slakken. Ze mogen voor dat doel dan wel worden toegepast, maar niet als zodanig op de markt worden gebracht.