Meer klasseverlaging in pootgoed

De klasseverlagingen in de veldkeuring van pootaardappelen loopt op.

Keuringsdienst NAK heeft tot en met week 26 3,8% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd. Dat was een week eerder nog 1,2%. Ook het aandeel afkeuringen loopt op. Een week geleden stond dat op 0,3%, inmiddels heeft NAK 0,7% van het areaal afgekeurd als uitgangsmateriaal.

De belangrijkste reden is erwinia, dat in 60% de oorzaak is van de klasseverlaging.

Virussituatie blijft ongunstig

De keurmeesters vinden ook steeds meer primair en secundair virus in de pootaardappelen. NAK constateert dat de druk van virusoverbrengende luizen iets is gedaald ten opzichte van een week eerder. Maar de situatie blijft ongunstig.