Lodders vraagt om gebruik Abav-lijst voor toelatingen

De VVD in de Tweede Kamer bepleit het gebruik van een uit Amerika stammend systeem bij de toelating van algemeen als veilig beschouwde middelen.

Kamerlid Helma Lodders vraagt aan landbouwminister Schouten of zij bekend is met de Amerikaans Gras-systematiek (Generally Recognized As Safe). Volgens Lodders zou het gebruik van een Gras-lijst beter aansluiten bij de innovatie van plantweerbaarheid in de land- en tuinbouw. Lodders vraagt van Schouten of zij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil laten oordelen over toepassing van de Gras-lijst, die in Nederland bekendstaat onder de afkorting Abav (Algemeen Beschouwd Als Veilig).

Verantwoordelijkheid biostimulanten en wie controleert zijn onduidelijk

Lodders vraagt ook duidelijkheid over biostimulanten. Naar aanleiding van publicaties van Boerderij wil Lodders van de minister weten hoe het zit met toelating en etikettering van biostimulanten. Zij vraagt of het klopt dat de ingrediënten niet hoeven te worden vermeld op de etiketten van biostimulanten. “Als het etiket niet hoeft te vermelden welke ingrediënten in een biostimulant aanwezig zijn, hoe kan een gebruiker dan de mogelijke risico’s of gevolgen van het gebruik van een biostimulant inschatten?”

De biologische schimmelbestrijder Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 (toegelaten in bollen en druiven in Nederland) is volgens Lodders mogelijk ook gebruikt in biostimulanten. Zij wil weten op welke manier daarop wordt gecontroleerd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 is resistent voor een aantal antibiotica, zo blijkt onder andere uit een beoordeling van de Europese veiligheidsautoriteit Efsa. Efsa heeft geoordeeld dat duidelijk is dat de bacterie niet in staat is de resistentiegenen over te dragen bij normaal gebruik. Desalniettemin uit Lodders zorg over de toelating van een middel dat mogelijk resistent is tegen diverse antibiotica die in de gezondheidszorg als klinisch relevant worden beschouwd.