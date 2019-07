Liquiditeit akkerbouw beter dan in 2018

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 was de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim € 36.000. Dit is hoger dan een jaar eerder, maar de daling in het tweede kwartaal was groter dan in 2018.

De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt. In het tweede kwartaal 2019 was de stand op de rekening-courant meer dan € 20.000 lager dan aan het eind van het eerste kwartaal. Vooral in april bleven de bijschrijvingen uit verkoop van producten flink achter op vorig jaar door een lagere uitbetaling voor suikerbieten. Over het gehele kwartaal gezien is de daling van inkomsten uit producten ten opzichte van vorig jaar beperkt. Investeringen zorgden met name voor de netto-daling van de stand op de lopende rekening ten opzichte van het eerste kwartaal.