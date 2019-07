Lagere graan- en aardappelopbrengst EU

De graanopbrengst in de EU komt over het algemeen iets lager uit in juli vergeleken met de voorgaande maand.

De hittegolf die in juni verschillende delen van Europa trof, is de voornaamste reden hiervan. Dat blijkt uit de juli-prognose van het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie. Aan de andere kant waren de weercondities gunstig voor korrelmais en zonnebloemen; met een iets hogere opbrengst.

Ongebruikelijk vroege en intense hittegolf

Grote delen van Europa hebben gewassen last gehad van de ongebruikelijk vroege en intense hittegolf van juni 2019. Hierdoor is de korrelvulling van winter- en voorjaarsgewassen negatief beïnvloed, voornamelijk in Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Polen, Tsjechië en Slowakije.

Minder aardappelen

De bodem is droog en dat zorgt voor lagere gewasopbrengsten. Voor suikerbieten en aardappelen is de situatie minder kritiek, deze gewassen hebben de komende periode bovengemiddelde neerslag nodig.

Aardappeloogst lager

Het JRC schat de aardappeloogst in de EU in juli 3,7% lager in dan een maand geleden. In Frankrijk valt de ziektedruk mee, maar droog is het wel, waardoor de aardappelopbrengst in Frankrijk onder het 5-jarig gemiddelde uitkomt. De Duitse aardappelopbrengst is ook naar beneden bijgesteld, maar minder sterk dan die voor Duitse mais. In België, Nederland en Luxemburg groeien de aardappelen minder dan gemiddeld. De Britse aardappelen ontwikkelen zich over het algemeen goed en er worden goede opbrengsten verwacht.