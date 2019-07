Lage opbrengsten zetmeelaardappelen in verschiet

Avebe houdt de droogteperikelen goed in de gaten. Het concern heeft al een droogteplan paraat.

Het zetmeelconcern zal acteren als de situatie daarom vraagt. Dat zegt Arjan de Rooij, directeur grondstofzaken bij Avebe, naar aanleiding van tweets van Avebe-telers die verwelkende aardappelen tonen. Aardappelzetmeelteler Jan Reinier de Jong uit Odoorn (Dr.) twitterde:

Twee weken eerder had De Jong nog landbouwminister Carola Schouten op bezoek, voor een werkbezoek over droogteschade.

Droogte en hitte schaden aardappelopbrengst

De zetmeelaardappelen zuchten onder de droogte en de hitte, meldt de Avebe-nieuwsbrief. Duidelijk is al dat de droogte en hitte een negatief effect zullen hebben op de aardappelopbrengt. De eerste proefrooiing op 1 juli gaf een zetmeelopbrengst van 1.760 kilo zetmeel per hectare, terwijl dit vorig jaar rond 1 juli wat hoger lag op 1.812 kilo zetmeel per hectare.

Grote regionale verschillen aardappelzetmeelgebieden

De nieuwsbrief van Avebe meldt dat het beeld in het aardappelzetmeeltelend gebied vergelijkbaar is met 2018. Droogte in combinatie met hitte laat duidelijke sporen na.

Het verschil met teeltjaar 2018 is dat dit jaar de droogte vroeger is ingetreden en dat de droogte zich voornamelijk beperkt tot het noorden en oosten van Nederland. Daarnaast is door de relatief droge winter de bodemvoorraad beperkt.

Wel zijn er binnen het gebied grote verschillen, omdat over bepaalde regio’s afgelopen weken wel buien met significante regenval zijn getrokken en andere regio’s nagenoeg geen drup hebben gehad. In gebieden waar geen regen is gevallen, is de groei nagenoeg tot stilstand gekomen.

Doorwas ligt op de loer

De beregende percelen zien er redelijk vitaal uit, echter ook hier lijkt de groei beperkt. Mocht het binnenkort gaan regenen, dan ligt doorwas op de loer, vooral bij doorwasgevoelige rassen als Seresta en Aventra.