Internationale pootgoedsector ontstemd over NVWA-aanpak fraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft haar belangrijke rol bij de bestrijding van pootgoedfraude zwaar onderschat.

De overheidsdienst heeft het imago en de exportpositie van de pootgoedsector op het spel gezet en is lichtvoetig te werk gegaan, hetgeen internationaal tot irritatie en onbegrip heeft geleid. Dat stelt Geert Staring, algemeen directeur van Breeders Trust, in een brief aan Kamerlid Maurits von Martels. Von Martels heeft samen met zijn collega Jaco Geurts Kamervragen gesteld over de pootgoedfraude, die dit voorjaar aan het licht kwam. Breeders Trust is de overkoepelende internationale organisatie van pootaardappelkweekbedrijven in Noordwest-Europa. Staring zegt dat Nederland als grootste speler in de pootgoedsector een voorbeeld zou moeten zijn voor andere landen. Daarvoor is het nodig dat fraude stevig wordt aangepakt.

Geert Staring: De NVWA het imago en daarmee direct de exportpositie van het Nederlandse pootgoed op het spel gezet.- Foto: Koos Groenewold

Onbegrip en irritatie

Bij de pootgoedfraude is illegaal pootgoed voorzien van vervalste certificaten uitgevoerd naar België. In België zijn de percelen met illegaal pootgoed gerooid. De Nederlandse NVWA besloot echter de percelen met illegaal pootgoed te laten staan en niet te (laten) rooien. “Breeders Trust en haar achterban maken zich grote zorgen over de impact van de afhandeling [...] door de NVWA”, zegt Staring in de brief, die hij al in mei schreef. Dat de NVWA minder streng optreedt “heeft geleid tot veel onbegrip bij niet alleen het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid in België, maar ook bij vrijwel de gehele internationale aardappelsector [...]”.

Onvoldoende maatregelen

Volgens Staring heeft de NVWA onvoldoende maatregelen genomen om fytosanitaire risico’s uit te bannen. Bovendien is er gebrek aan afstemming en communicatie met de Belgische collega‘s. “Daarmee heeft de NVWA het imago en daarmee direct de exportpositie van het Nederlandse pootgoed op het spel gezet.”